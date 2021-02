Dominic West (51) und seine Frau Catherine FitzGerald (49) lassen es sich gerade bei einem Luxusurlaub in Kenia richtig gut gehen! Seitdem der Schauspieler im September vergangenen Jahres mit seiner Kollegin Lily James (31) beim Knutschen erwischt wurde, kursierten Gerüchte, dass es bei dem Paar kriselt. Mittlerweile scheint die 49-Jährige dem Briten seinen Ausrutscher verziehen zu haben. Jedenfalls flog Dominic kürzlich nach Afrika, wo er aktuell mit seiner Familie Urlaub macht.

Mit seinen Kindern und seiner Frau genießt der 51-Jährige aktuell die Zeit in einem Fünf-Sterne-Resort auf der paradiesischen Insel Lamu. "Ihre Probleme liegen eindeutig hinter ihnen, wie unangenehm oder peinlich sie auch gewesen sein mögen", bestätigte ein Augenzeuge in Kenia laut The Sun. Offenbar konnte Dominic seine Ehe noch einmal retten, denn das Paar wirkt nach der Affäre wieder glücklich: "Sie haben alles gemeinsam mit ihren Kindern geklärt. Ihre Körpersprache sagt, dass sie alles, was mit Lily gewesen ist, vergessen haben."

Am 20. Januar hatte Daily Mail berichtet, dass der Brite auf die idyllische Insel vor der Küste Kenias geflogen war, um eine gemeinnützige Organisation zu besuchen. Sein Agent hatte damals erklärt: "Er sagte mir, dass er für fünf Wochen weg ist und mir Bescheid geben wird, wenn er wieder da ist." Offenbar handelt es sich bei dem Trip aber doch nicht um eine reine Businessreise.

Getty Images Dominic West, 2019

GlosPics/ MEGA Dominic West und Catherine FitzGerald im Oktober 2020

Getty Images Dominic West und Catherine FitzGerald bei den London Evening Standard Theatre Awards 2015

