Jessica Paszka (30) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Die ehemalige Bachelorette und ihr Partner Johannes Haller (33) erwarten im Mai ihr erstes gemeinsames Kind. DÍhr Baby soll das Licht der Welt in der Wahlheimat des Unternehmers erblicken. Aus diesem Grund sind die Turteltauben vergangene Woche nach Ibiza ausgewandert. Doch ob in Deutschland oder Spanien – die Influencerin kann gar nicht genug von ihren neuen Kurven bekommen. Jetzt zeigte Jessi deshalb im Netz erneut, wie rund ihr Bauch schon geworden ist!

In ihrer Instagram-Story schwärmt die werdende Mutter von den Bewegungen ihres Ungeborenen. So erzählt sie, dass sie den ganzen Morgen auf ihren Bauch gestarrt und ihrem Baby zugeschaut hätte. Danach schwenkt sie für ihre Follower mit der Kamera auf ihre Rundung – und die ist tatsächlich ziemlich groß geworden. “Und nein, es sind keine Zwillinge", scherzt Jessi. Sie habe schon von einigen gehört, dass sie bereits jetzt so einen Riesenbauch habe, wie manche im neunten Monat. "Ja, das stimmt”, bestätigt die Beauty die Behauptung lachend.

Dass die Beauty wegen ihrer anderen Umstände gerade einige Kilos mehr auf den Rippen hat, scheint sie aber keineswegs zu stören. Ganz im Gegenteil – sie würde es lieben, zu sehen und zu spüren, wie ihr Kind in ihr wächst. Auch ihr Verlobter fände seine schwangere Freundin total sexy, gab Jessica preis.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, ehemalige Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

