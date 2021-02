In welchem Sternzeichen wird wohl Tanja Szewczenkos (43) Baby geboren? Die ehemalige Eiskunstläuferin schwebt momentan im Schwangerschaftsglück. Ende vergangenen Jahres machte es die ehemalige Eiskunstläuferin offiziell: Sie und ihr Partner Norman Jeschke (41) werden zum zweiten Mal Eltern. Doch die tolle Nachricht hat eine traurige Vorgeschichte: Die Ex-AWZ-Darstellerin hat seit der Geburt von Tochter Jona 2011 vier Fehlgeburten erlitten. Dieses Mal sieht alles gut aus und deshalb verriet Tanja ihren Fans jetzt, wann ihr Nachwuchs zur Welt kommen soll!

Auf Instagram postete die Schauspielerin zwei Schnappschüsse von sich, auf dem sie an einer Bushaltestelle steht und ihren kugelrunden Babybauch in einem braunen Jumpsuit präsentiert. "Mein ET (Entbindungstermin) ist rein rechnerisch der 11.06.2021. So sitze ich also im Juni-Bus der Linie 'Schwanger 2021'", kommentiert sie die Fotos. Allerdings sei der errechnete Geburtstermin nur eine vage Einschätzung. Aufgrund ihrer Risikoschwangerschaft mit 43 Jahren könne es sein, dass ihr Baby auch früher kommen kann. "Entweder mein Baby wird Sternzeichen Zwilling oder, wenn es sich früher auf den Weg macht, Sternzeichen Stier", fasst die Düsseldorferin zusammen.

Doch so ausgelassen kann sich Tanja nicht immer über ihre Schwangerschaft freuen. So gab sie zu, dass sie aufgrund der vielen Fehlgeburten oft mit Ängsten zu kämpfen habe, auch dieses Kind zu verlieren. "Das Gedankenkarussell dreht sich. In meinem Kopf ist natürlich oft das Worst-Case-Szenario", erzählte sie.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Mann Norman

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im Februar 2021

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrer Familie

