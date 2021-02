So schnell kann alles schon wieder vorbei sein! Seit Donnerstag ist Heidi Klum (47) erneut auf der Suche – und zwar nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Die 16. Staffel von Germany's Next Topmodel begeisterte bereits in der ersten Folge Millionen von Zuschauern – bedeutete aber auch für sechs der Mädels direkt wieder das Aus: Sie konnten die Model-Mama nicht von sich überzeugen. Gegenüber Promiflash äußerten sich nun drei von ihnen zu dem schnellen Rauswurf.

Alexandra Nicole zeigte sich einsichtig. "Heidi Klum hat jahrelang Erfahrung in ihrer Show gesammelt und sieht auf den ersten Blick, wer für das Format gemacht ist und wer nicht. An ihrer Entscheidung ist nichts falsch", sagte sie. Die Kölnerin ist sich aber sicher, dass sie ihren Weg trotzdem gehen wird. Davon ist auch Samantha überzeugt. "Ich habe festes Vertrauen, dass alles seine Gründe hat", äußerte die 20-Jährige gegenüber Promiflash. Sie hätte Heidi zwar gerne mehr von sich gezeigt – aber jetzt drücke sie eben den restlichen Mädels die Daumen.

Und auch Lena musste die Show in der ersten Folge verlassen. "Am Anfang war ich natürlich enttäuscht und habe es überhaupt nicht verstehen können. Vor allem, weil ich keine direkte Kritik bekommen habe", gab sie im Gespräch mit Promiflash preis. Die Studentin möchte jetzt erst einmal so viele Erfahrungen wie möglich sammeln und an Shootings und Videodrehs teilnehmen.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2020

Anzeige

Getty Images Heidi Klum auf einer Benefizgala in Hollywood im März 2018

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set von "Germany's next Topmodel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de