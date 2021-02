Beinahe hätte Gigi Hadid (25) ihre Hausgeburt abgebrochen! Im September sind das Model und sein Liebster Zayn Malik (28) Eltern einer Tochter geworden – Khai. Die Kleine ist natürlich der ganze Stolz ihrer Eltern, zeigen wollen sie ihr Kind in der Öffentlichkeit aber nicht. Dafür gab Gigi nun erstmals Einblicke in einen der wohl aufregendsten Tage ihres Lebens: Khais Geburt – und die war vor allem eins: verdammt schmerzhaft!

"Meine Mutter, Bella und Zayn waren so stolz auf mich nach der Geburt, auch wenn ich an gewissen Punkten den Schrecken in ihren Augen sah", erinnerte sich die 25-Jährige im Vogue-Interview. Irgendwann seien die Schmerzen so groß gewesen, dass sie in ein Krankenhaus habe fahren wollen, um eine PDA zu bekommen – doch dafür war der Geburtsvorgang schon zu weit fortgeschritten. "Meine Hebamme schaute mich an und sagte: 'Du schaffst das. Niemand kann dir helfen'", so Gigi.

Und sie zog es durch! "Ich wusste, dass es der verrückteste Schmerz meines Lebens sein würde, aber man muss sich ihm hingeben und sagen: 'So ist es eben.' Ich habe es geliebt", gab die Beauty preis. Dennoch sind Gigi und Zayn sich nach der Geburt einig: Baby Nummer zwei habe noch ein wenig Zeit.

Getty Images Gigi Hadid im November 2019 in Nashville

Instagram / gigihadid Gigi Hadids Tochter

Instagram / yolanda.hadid Zayn Malik und Gigi Hadid

