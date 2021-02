Spätestens seitdem Hailey (24) mit Justin Bieber (26) zusammen ist, steht sie im Fokus der Öffentlichkeit. Das Supermodel zählt mittlerweile zu den meistfotografierten Promis der Welt und steht nicht zuletzt durch seinen Ehemann immer wieder im Rampenlicht. Für die 24-Jährige ist es nicht immer leicht, mit so viel Aufmerksamkeit klarzukommen. Nun hat Hailey offenbart, dass sie mit dem öffentlichen Druck nur mithilfe einer Therapie umgehen kann.

"Die Art und Weise, wie ich mit viel und negativer Aufmerksamkeit, Lügen und den Medien allgemein umgegangen bin, ist, dass ich viel mit einem Therapeuten geredet habe", erklärte Hailey im Podcast "Going for Goal". Sie sei ein Mensch, der alles ständig überdenkt: "Ich kann sehr hart mit mir selbst sein. Ich bin mein schlimmster Kritiker. Manchmal in gewisser Weise mein schlimmster Feind." Die konsequente Therapie und das Verarbeiten dieser Gefühle habe der Beauty aber sehr geholfen.

Neben der Therapie würden Hailey auch das Beten, Trainieren und regelmäßige Pausen von Social Media helfen. Wenn sie sich überfordert fühle, lösche sie manchmal die Apps von ihrem Handy. "Mein Mann macht das Gleiche, sodass wir nicht diejenigen sind, die sich von Instagram-Kommentaren in ein schwarzes Loch ziehen lassen", verriet sie.

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber in New York

Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey Bieber, 2020

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de