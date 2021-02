Ein Energieschub der besonderen Art: Cathy Hummels (33) hilft ihren Fans mit vielen Bildern und Clips durch die dunkle Jahreszeit – zum Beispiel mit seltenen Schnappschüssen mit Sohnmann Ludwig. Unterhaltung ganz anderer Natur bot sie ihren Followern mit einem Video, das die Moderatorin kürzlich postete. Als Stimmungsaufheller wird da nämlich nicht nur Cathy-Content angepriesen: Denn auch scheinbar illegale Substanzen kommen hier zum Einsatz.

In dem Video, das Cathy auf Instagram postete, sieht man sie im Chiller-Look mit Chipstüte und Bierflasche auf dem Sofa sitzen. "Hatte 'nen Scheißtag... brauche positive Energie!", kommentiert eine Einblendung die Szene. Auf einmal schwebt eine "Wunderwaffe" ins Bild: ein überdimensionaler Joint, den die verdutzte Influencerin dankbar annimmt. Nach einem kräftigen Zug am Marihuana-Megafon und einem geschickt verpackten Schnitt sitzt Cathy plötzlich im perfekt gestylten Casual-Outfit da und alle Sorgen sind passé. "Ich hoffe, ihr nehmt das Video nicht zu ernst. Der Lockdown macht mich verrückt und kreativ", wendete die Protagonistin sich an ihre Fans.

Die Joint-Attrappe bestehe aus Papier, Watte und Tee und stamme noch von ihrem Geburtstag Ende Januar, erklärte die 33-Jährige. "Ich brauche keine Rauschmittel, um Spaß zu haben", versicherte Cathy. Ihre Fans fanden den Clip witzig und feierten ihr Idol einstimmig in den Kommentaren.

