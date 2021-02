Dürfen wir vorstellen – das Quokka! The Masked Singer geht am 16. Februar in eine neue Staffel – und wieder starten Promis in aufwendigen Kostümen in den Gesangswettbewerb. Ende Januar wurden bereits die ersten Maskeraden veröffentlicht: Dieses Mal sind neben dem Monstronauten auch der Dino und das Einhorn dabei. Und jetzt bekommen die drei knuffige Gesellschaft: Das flauschige Quokka begeistert schon jetzt die Zuschauer!

Flauschig und im goldenen Bühnenlook – das ist das Quokka! "Im Rampenlicht zu stehen, ist das Quokka schon lange gewohnt. Schließlich will doch jeder mit ihm ein Selfie machen. Kein Wunder, bei dem Lächeln!", stellt der Sender das neue Kostüm auf Instagram vor. Bei den Fans kann die Figur auf jeden Fall schon jetzt punkten: "Megacool" und "Ich bin schockverliebt", sind nur zwei von vielen begeisterten Kommentaren.

In einer Promiflash-Umfrage (Stand 5. Februar 21:50 Uhr) konnte vor allem das Einhorn mit seinem Style die Leser überzeugen. Mit 45,8 Prozent (1.153 Votes) stimmte die Mehrheit für das Fabelwesen ab. Doch ist nun vielleicht das Beuteltier der Favorit? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Monstronaut

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Einhorn

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Dino

