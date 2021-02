Dieses Angebot dürfte nicht nur Gwen Stefani (51) überraschen! Nach rund fünf Jahren Beziehung sollen bei der Sängerin und Country-Star Blake Shelton (44) noch dieses Jahr die Hochzeitsglocken läuten. Wann genau es so weit sein soll, steht noch nicht fest. Doch das Paar hofft, seine Liebe im großen Stil zelebrieren zu können. Nun bietet sich sogar prominente Unterstützung für die Feier an: Musiker-Kollegin Miley Cyrus (28) will bei der Trauung singen!

Eigentlich wollte Gwen ihrer ehemaligen The Voice-Kollegin vor einigen Tagen nur ein Kompliment zur Performance ihres Hits "Prisoner" per Twitter aussprechen. Doch Miley nutzte die Gelegenheit direkt, um sich als deren Hochzeitssängerin anzukündigen. "Ich verspreche, mich so gut wie möglich zu benehmen", schrieb die Skandalnudel. "Oder so schlecht wie möglich. Ganz wie ihr wollt, es ist euer besonderer Tag!", scherzte sie weiter. Ob das zukünftige Brautpaar diesen Vorschlag annehmen wird, bleibt noch offen. Auf jeden Fall wurde das Angebot zur Kenntnis genommen, denn Gwen bedankte sich dafür.

Ehe sie endlich vor den Altar treten können, stehen für das Paar ohnehin noch einige Vorbereitungen an. Die "The Sweet Escape"-Interpretin hat ihre vorherige Ehe bereits extra annullieren lassen. Ihr Zukünftiger hingegen will bis zur Trauung noch ein paar Pfund verlieren.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Miley Cyrus, Musikerin

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, 2016

