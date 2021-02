Josephine Becker (21) kehrt Unter uns den Rücken! Erst vergangene Woche machte es die Schauspielerin offiziell: Ihre Rolle Leni Weigl wird künftig nicht mehr zu sehen sein. Die Darstellerin verlässt die beliebte RTL-Vorabendserie, um sich neuen Projekten zu widmen. So verriet sie bereits, dass sie zur Universität gehen möchte. Doch gehen Josephines Studienpläne auch in Richtung Film- und Fernsehwelt oder möchte sie sich vielleicht komplett neu orientieren? Promiflash hat nachgefragt.

Im Gespräch mit Promiflash sprach die gebürtige Darmstädterin über ihre Zukunftspläne. Auch wenn sie nun kein Teil der Besetzung der Schillerallee mehr ist, möchte sie der Branche offenbar dennoch treu bleiben. "Ich würde auch gerne weiterhin in der [...] Medienwelt arbeiten", weckte sie Hoffnung bei ihren Fans. Sie könne sich auch vorstellen, noch mal vor der Kamera zu stehen. "Mal schauen, was so kommt", gab sie sich offen für neue Projekte.

Für die Sendung sei die 21-Jährige damals aus ihrer Heimat extra nach Köln in eine eigene Wohnung gezogen. Ob sie dort auch die Uni besuchen wird, hat sie allerdings noch nicht verraten. Mit ihren "Unter uns"-Kollegen wolle Josephine aber unbedingt befreundet bleiben.

TVNOW / Stefan Behrens Josephine Becker als Leni bei "Unter uns"

Instagram / josephinebeckerr Josephine Becker, ehemalige "Unter uns"-Darstellerin

TVNOW / Stefan Behrens Jakob (Alexander Milo) und Leni (Josephine Becker) in einer "Unter uns"-Szene

