Das The Masked Singer-Team wächst und wächst! Am 16. Februar ist es endlich wieder soweit – die neue Staffel der beliebten Musikshow startet in eine neue Staffel. Mehr oder weniger erprobte Promis schlüpfen wieder in aufwendige Kostüme und treten auf der Bühne gegeneinander an. Die ersten Maskeraden wurden auch schon enthüllt – und nun folgt die nächste: Das Flamingo wird in diesem Jahr dabei sein!

"Herzlich Willkommen bei 'Masked Singer', lieber Flamingo", stellt Prosieben auf Instagram vor. "Du hast dich ja schon mächtig rausgeputzt und dich in dein schönstes Bühnenoutfit geschmissen." Tatsächlich hat der exotische Vogel sein Äußeres mit bunten Federn und viel Glitzer aufgepeppt. Welcher Star wohl unter diesem Kostüm stecken wird?

Neben dem Flamingo wurden vier weitere Figuren vorgestellt, die die Zuschauer schon im Vorfeld total begeistern: So werden auch der Monstronaut, der Dino, das Einhorn und das Quokka schon bald in der Show performen. Wie gefällt euch das neueste Kostüm? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber Das Quokka von "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Instagram / matthiasopdenhoevel Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

