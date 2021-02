Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) haben 2011 vor den Augen der Welt geheiratet. Doch trotz eines Lebens im Fokus der Öffentlichkeit ist über ihre Ehe selbst gar nicht so viel bekannt. Das Thema halten William und Kate weitestgehend unter Verschluss – verständlich, wenn die beiden ansonsten viel mit ihren Mitbürgern und der ganzen Welt teilen. Doch jetzt gab es von Kate eine süße Liebeserklärung.

In einer Videoschalte sprach Kate mit Eltern und der Leiterin einer britischen Schule, wie das Magazin Hello! berichtete. Dabei sei es um die Erfahrungen im Lockdown gegangen und um Wege, mit den tagtäglichen Schwierigkeiten fertig zu werden. Kate habe eingestanden, im Homeschooling beim Matheunterricht an ihre Grenzen zu stoßen. Darüber hinaus gab sie auch einen unerwarteten Einblick in ihr Eheleben: Alle Teilnehmer sollten auf einen Zettel schreiben, was ihr größter Rückhalt in der Krise sei – und Kate schrieb ohne zu zögern Williams Namen auf. Als sie ihn in die Kamera hielt, konnte sie sich ein Grinsen nicht verkneifen.

Videokonferenzen wie diese gehören seit dem vergangenen Jahr zum Alltag des royalen Paares. Kürzlich wurde bekannt, dass die beiden extra für diese Anlässe ein Landhaus von Williams Großmutter Queen Elizabeth II. (94) bezogen haben. Weil sie ihre zahlreichen Besuche im ganzen Land in der aktuellen Gesundheitskrise nicht durchführen können, finden viele der Treffen in digitaler Form statt.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William an ihrer Hochzeit 2011

Getty Images Prinz George, Prinz William, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte in Kanada, 2016

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William und Queen Elizabeth II. im Dezember 2020

