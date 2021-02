Na, wenn das nicht mal ein Babybauch-Update ist! Die ehemalige Are You The One?-Kandidatin Madleine Henderson ist in freudiger Erwartung mit ihrem ersten Kind. In ihrer Story teilte sie bisher schon das ein oder andere Bild ihrer Kugel, in ihrem Feed sah man ihren Babybauch bisher aber noch nicht. Doch das hat sich jetzt geändert: Maddi teilte nun ein neues Foto und darauf zeigt sich, dass ihre Körpermitte ordentlich gewachsen ist.

Auf ihrem neuen Instagram-Pic zeigt die werdende Mutter sich nur in Unterwäsche bekleidet und präsentiert damit ihren deutlich gewachsenen Babybauch. "Es ist jeden Tag unglaublich für mich, mein größtes Glück in meinem Bauch heranwachsen zu sehen", teilte Maddi, die sich in der 23. Schwangerschaftswoche befindet, ihre Gedanken mit ihren Followern.

Mittlerweile ist ihr Baby sogar schon ordentlich aktiv. "Ich spüre die Bewegungen und kleinen Tritte und es ist jedes Mal eines der schönsten Gefühle", gab die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin außerdem preis. Schon jetzt sei sie "unbeschreiblich stolz", die Mama ihres Kindes zu werden. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, bleibt nach wie vor Maddis Geheimnis.

Instagram / maddi_henderson_ Madleine Henderson, "Ex on the Beach"-Star

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson in der 21. Schwangerschaftswoche

Instagram / maddi_ayto "Ex on the Beach"-Kandidatin Maddi

