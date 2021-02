Sie geraten immer wieder aneinander! In der diesjährigen Ausgabe von The Biggest Loser kam es besonders in Team Blau schon oft zu Streitereien. Nach den verlorenen Challenges lassen sie ihren Frust aneinander aus. So nun auch die vier Kandidaten Chanté, Cindy, Gianluca und Sonja in der aktuellsten Folge, weswegen der Haussegen weiterhin schief hängt. Doch ist der fehlende Teamspirit vielleicht der Grund für die ständigen Niederlagen?

Ihr Coach Ramin Abtin (48) deutete bereits an, dass man an dem Zusammenhalt der Gruppe arbeiten müsse. Nur so würden sie auch gemeinsam ihre Ziele erreichen. Trotzdem schießen die Teamkollegen immer weiter gegeneinander. "Es gibt nämlich Leute, die haben hier Gas gegeben und es gibt wieder Leute, die es nicht so getan haben", kritisierte Cindy das Verhalten der Mannschaft. Und auch Sonja und Gianluca zofften sich schon wieder wegen des Resultats.

"Was hast du an Leistung gebracht, in den ersten beiden Challenges – gar nichts. [...] Schlumpfine, Alter", schrie der 22-Jährige Sonja nach dem Match an. Seiner Meinung nach spiele sie sich zu sehr auf. Schlussendlich stellten Gianluca und Cindy fest: Die Gruppe halte schon lange nicht mehr zusammen.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr, in SAT.1.

"The Biggest Loser", SAT.1 Chanté, Ole und Cindy bei "The Biggest Loser"

"The Biggest Loser", SAT.1 Christine Theiss mit Chanté, Carina, Gianluca, Cindy und Sonja

SAT. 1 Die "The Biggest Loser"-Kandidaten 2021

