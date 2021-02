Das Warten der Grusel-Fans hat wohl schon bald ein Ende! 2013 begeisterte Mads Mikkelsen (55) erstmals in der Serie "Hannibal" die Zuschauer: Als charismatischer Psychiater, Serienkiller und Kannibale Hannibal Lecter sorgte er gemeinsam mit Hugh Dancy (45) als Ermittler Will Graham für spannende Momente. 2015 wurde die bis dato letzte Staffel der Produktion in Deutschland veröffentlicht – doch die Geschichte ist noch lange nicht am Ende: Mads kündigte nun offenbar weitere Episoden von "Hannibal" an!

In einer Folge des Podcasts "Happy Sad Confused" enthüllte der Däne nun, dass das Format vermutlich doch eine Fortsetzung bekommen soll – und zwar dank der Streamingplattform Netflix, auf der "Hannibal" seit vergangenem Sommer in den USA abrufbar ist. "Die Gespräche wurden wiederbelebt. Ich glaube nicht, dass Sie ein lebendiges Mitglied der Besetzung finden, das sagen würde: 'Nein, danke.' Wir haben es alle sehr genossen", versicherte Mads.

Die Fans der Serie, die sich auch Fannibals nennen, sind von dieser mutmaßlichen Ankündigung begeistert. Kein Wunder – schließlich endete das Finale der dritten Staffel mit einem wortwörtlichen Cliffhanger: Hannibal und Will fielen gemeinsam von einer Klippe. Ob die beiden Protagonisten dabei wirklich ums Leben kommen, zweifelten viele Zuschauer anschließend an.

Anzeige

Getty Images Mads Mikkelsen, Caroline Dhavernas, Bryan Fuller, Laurence Fishburne und Hugh Dancy

Anzeige

Getty Images Mads Mikkelsen, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Mads Mikkelsen und Hugh Dancy, bekannt aus der Serie "Hannibal"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de