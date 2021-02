Der Streit zwischen Aline Bachmann (27) und Gerda Lewis (28) geht in eine neue Runde. Die einstige DSDS-Teilnehmerin und die Ex-Bachelorette stehen momentan auf Kriegsfuß. Der Grund: Gerda soll private Chatnachrichten an Comedian Oliver Pocher (42) weitergeleitet haben, der sich schließlich in einer seiner Bildschirmkontrollen über die Sängerin lustig machte. Aline beschwerte sich daraufhin auf Social Media über Oli und über Gerda. Jetzt schlägt Letztere aber zurück und schießt heftig gegen Aline.

In einem Instagram-Livestream mit Oli zieht die Blondine ihr Fazit aus den aktuellen Ereignissen und ist sich bei Aline einer Sache sicher: "Ich glaube, sie hat ein Problem mit sich selbst und ich glaube tatsächlich, dass sie sich auch in Behandlung begeben müsste, weil das, was bei ihr da psychisch läuft, ist nicht lustig." Den Vorwürfen, dass sich der 42-Jährige und Gerda aufgrund ihres früheren Übergewichts über Aline lustig machen würden, setzt Oli ein Ende: "Sie kann nicht immer das Gewicht vor alles andere setzen. Die Sachen, über die ich mich lustig gemacht habe, die haben mit ihrem Gewicht nichts zu tun."

Gerda zeigt vor allem kein Verständnis dafür, dass Aline ihr wegen der veröffentlichten Chat-Nachrichten sogar mit dem Anwalt drohte – immerhin seien auch Screenshots des Verlaufes in der Social-Media-Story der Castingshow-Bekanntheit zu sehen. "Das ist dasselbe in Grün", betont die 28-Jährige und scheint keine Angst vor rechtlichen Konsequenzen zu haben.

Instagram / offiziellalinebachmann Musikerin Aline Bachmann

Getty Images Oliver Pocher im Februar 2015

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

