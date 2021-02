Schwanger-Update von Paloma Faith (39)! Die letzten Wochen waren für die Britin nicht leicht: Nicht nur, dass sie ihre Aufgaben als Mutter, berufstätige Sängerin und Schwangere unter einen Hut bekommen musste – sie war jüngst auch im Krankenhaus. Die werdende Zweifachmama hatte ziemlich starke Krämpfe. Mittlerweile ist die "Mistakes"-Interpretin wieder zu Hause. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis Paloma ihr zweites Kind in den Armen hält – das lässt zumindest ihr riesiger Babybauch vermuten!

Ihre überdimensional große und runde Körpermitte präsentierte Paloma nun in einem neuen Instagram-Beitrag. Auf dem Schwarz-Weiß-Schnappschuss liegt Paloma seitlich auf dem Bett und lässt ihren Bauch unter ihrem Pullover rausgucken. In dem zugehörigen Bildtext drückte die Blondine ihre Sorgen darüber aus, welche Auswirkungen der Lockdown auf zwischenmenschliches Verhalten habe. "Ich bringe bald eine neue Person auf diese Welt und ich hoffe und bete, dass meine beiden Kinder anderen helfen werden und Mitgefühl, Verständnis und gute Manieren zeigen", erklärte sie weiter.

Da sie selbst aufgrund der Schwangerschaft vorübergehend nicht mehr als Coach an The Voice Kids teilnehmen kann, wurde nun eine äußerst prominente Ersatzfrau gefunden. Paloma saß in Staffel vier am Buzzer neben Danny Jones, Pixie Lott (30) und Will.i.am (45). In den kommenden Folgen wird Spice Girls-Star Melanie (47) C. Palomas Job übernehmen.

Instagram / palomafaith Paloma Faith, 2021

Instagram / palomafaith Sängerin Paloma Faith

Getty Images Sängerin Paloma Faith

