Was für eine schnuckeliges Foto von Mutter und Sohn! Rund einen Monat ist es her, dass Ashley James ihren Sohn Alfie Rivers zur Welt brachte. Die UK-Promi Big Brother-Teilnehmerin hat ihren Knirps sogar schon mit ins Fernsehen genommen – in einer TV-Show sprach sie über ihr neues Leben als Mama und wie ihr Söhnchen ihr Leben bereits verändert hat. Über seine Geburt war bisher wenig bekannt – bis jetzt: Ashley veröffentlichte nun einen Geburtsbericht mitsamt einer süßen Aufnahme!

Auf Instagram teilte die Britin nun einen Schnappschuss, der sie mit ihrem Nachwuchs kurz nach der Geburt im Krankenhausbett zeigt. Während der Kleine entspannt an ihre Brust gekuschelt ist, blickt Ashley mit ihren strahlend blauen Augen in die Kamera. "Ich würde gerne behaupten, dass es die magische Erfahrung war, die ich mir gewünscht habe, aber es war ein bisschen komplizierter", fing die Beauty dann ihre lange Schilderung der Entbindung an. Nachdem die Wehen eingetreten waren und sie ins Krankenhaus gekommen war, schien nämlich alles um sie herum verschwommen gewesen zu sein.

"Mein Instinkt hat mir gesagt, wann die Zeit ist, um zu pressen", berichtete sie dann weiter. Diese Erfahrung habe Ashley geliebt. "Ich werde nie diese Erleichterung vergessen, als ich Alfie in meinen Armen gespürt habe, ihn atmen hörte – zu wissen, dass er hier und gesund ist", zeigte sich das TV-Gesicht zum Abschluss des Berichtes dann erleichtert.

Anzeige

Getty Images Ashley James, Influencerin

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James und Tom Andrews

Anzeige

Instagram / ashleylouisejames Ashley James und ihr Sohn Alfie Rivers, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de