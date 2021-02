Jennifer Langes (27) Shitstorm ist schneller verflogen, als er angedauert hat! Die Follower der Ex-Freundin von Andrej Mangold (34) werden sich noch bestens erinnern: Im Herbst vergangenen Jahres nahm das Bachelor-Paar an der Reality-TV-Show Das Sommerhaus der Stars teil. Das Verhalten der beiden auf dem Bocholter Hof hatte dafür gesorgt, dass sich ein Millionenpublikum gegen sie stellte, Werbepartner ihre Kooperationen kündigten und die zwei auf Social Media sogar für mehrere Wochen untertauchen mussten. Heute, knapp vier Monate später, scheint zumindest bei Jenny der ganze Netz-Ärger aber wieder vergessen zu sein...

Aufmerksamen Followern dürfte bereits im Januar eine Veränderung seit dem großen Sommerhaus-Shitstorm auf Jennys Instagram-Profil aufgefallen sein: Die Zumba-Trainerin promotete wieder fleißig Klamotten, Cremes und Co. – dabei hatten sich doch nur drei Monate vorher fast sämtliche Werbepartner von Jenny distanziert! Zugegeben, frühere Kooperationspartner arbeiten auch aktuell nicht mehr mit der einstigen Kuppelshow-Kandidaten zusammen. Doch neue Werbekunden scheinen gerade gerne wieder für die Reichweite der 27-Jährigen zu bezahlen. Fast täglich finden sich Rabattcodes und Aktionen in ihren Storys.

Ihr Ex Andrej scheint nach dem ganzen Öffentlichkeitsschlamassel deutlich langsamer in seinen Alltag als Influencer zurückzukehren. Vergleicht man sein Auftreten vor und nach dem Sommerhaus-Shitstorm, scheint sich der Basketballer nach wie vor deutlich vorsichtiger auf der Plattform zu bewegen. Der eine oder andere Werbepost ist allerdings auch bei ihm wieder zu finden. Da stellt sich die Frage: Ist bei dem Ex-Paar ein wenig zu schnell wieder Normalität eingekehrt? Schließlich hatte noch im vergangenen November die Mehrheit der Promiflash-Leser gefordert, dass den beiden erst einmal die mediale Plattform entzogen gehört. Was sagt ihr dazu, dass Jenny wieder – beinahe so wie vor der Hate-Welle – auf Instagram wirbt? Stimmt ab.

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Influencerin

Anzeige

Zengel, Dirk / ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de