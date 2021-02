Sarah Kern (52) ist offiziell wieder Single! Im Sommer 2020 schien die Unternehmerin nach zwei gescheiterten Ehen in Matthew Cardona endlich ihren Mister Right gefunden zu haben. Im Oktober traten die beiden in Malta dann sogar vor den Traualtar. Doch das Liebesglück hielt nicht lange an. Vor wenigen Tagen berichteten Quellen aus dem Umfeld des Paares, dass sich die Eheleute offenbar wieder getrennt haben. Jetzt meldete sich Sarah selbst zu Wort und bestätigte ihre Trennung!

Ist eine gemeinsame Zukunft mit Matthew etwa völlig ausgeschlossen? In ihrer Instagram-Story sorgte Sarah nun für Klarheit: "Ich bin ja kein Opfertyp, der nach der großen Liebe sucht. Ich hab das zugelassen, ausprobiert, hat nicht geklappt, sollte das letzte Mal sein!" Jetzt sei die Blondine aber niemandem eine Rechenschaft schuldig – im Gegenteil: Sarah möchte sich weiterhin voll und ganz auf sich selbst konzentrieren, sich neu erfinden und als Powerfrau durchstarten.

Von einem Rosenkrieg fehlt bei Sarah und ihrem Ex Matthew bisher jede Spur. Und auch eine Scheidung steht nicht auf dem Plan – denn: Die auf Malta durchgeführte Zeremonie ist auf dem Papier gar nicht gültig. "Klar war das ein bisschen bescheuert, okay, war trotzdem nett die Hochzeit. Da war ich mal sehr weise, das mal so zu handhaben", verriet Sarah. Immerhin bleibt der 53-Jährigen nun sämtlicher Stress mit Scheidungspapieren erspart.

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Designerin

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern im Mai 2020 auf Malta

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern und Matthew

