Isabel Vollmer (35) plaudert über ihre wildesten Partyerlebnisse! Auch wenn die Karnevalsveranstaltungen aufgrund der aktuellen Gesundheitslage nicht stattfinden können, verzichtet Unter uns nicht auf die Einbindung der fünften Jahreszeit in den Plot der Serie. In den kommenden Tagen wird sich in der Schillerallee verkleidet und gefeiert. Allen voran Isabels Figur Monika, die als sexy Cowgirl eine Westernparty schmeißt. Auch privat ist die dreifache Mutter eine richtige Partymaus – sie wäre beinahe sogar auf einer Fetischparty gelandet.

"Ich wollte mal mit meinem Schwager an Karneval auf eine Anwalts-Fetischparty – aber leider hat er die Latexhose nicht zugekriegt und dann konnten wir nicht gehen!", berichtet die Blondine im Gespräch mit PicturePuzzleMedien. Obwohl der Besuch der schlüpfrigen Feier am Ende ausfallen musste, erinnert sich Isabel immer wieder an das lustige Erlebnis zurück. Und auch sonst sind die privaten Sausen der 35-Jährigen im privaten Umfeld gern gesehen. "Das Motto auf meinen Partys ist immer 'Hottest bitch in town'", erzählt sie lachend und ergänzt: "Meine Freundinnen lachen sich immer schon am Telefon kaputt, wenn ich wieder dieses Motto nenne."

Und als was verkleidet sich Isabel selbst? "Ich trage normalerweise an Karneval natürlich ein Kostüm. Ich habe mir einmal ein richtig tolles bei der Kostümbildnerin Maria Lucas nähen lassen, sie ist eine echte kölsche Kostüm-Ikone", verrät sie. Dieses Kostüm werde jedes Jahr aufs Neue auspackt.

Instagram / isabelvollmer Schauspielerin Isabel Vollmer

TVNow/ Stefan Behrens Isabel Vollmer und Yannik Meyer bei "Unter uns"

Instagram / isabelvollmer Schauspielerin Isabel Vollmer

