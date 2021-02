Jessica Paszka (30) fühlt sich längst wie eine richtige Mama! Die ehemalige Bachelorette und ihr Verlobter Johannes Haller (33) haben in der Folge ihres Umzugs nach Ibiza zwar noch alle Hände voll damit zu tun, Kisten auszupacken, fiebern aber trotzdem sehnsüchtig der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes entgegen. Das Baby soll im Mai das Licht der Welt erblicken, und seit einigen Wochen spürt Jessi sogar schon die Bewegungen in ihrem Bauch. Kein Wunder, dass die Beauty längst starke Muttergefühle hegt.

"Ich finde es unglaublich, was man für einen Beschützerinstinkt in der Schwangerschaft aufbaut", schreibt die 30-Jährige auf Instagram zu einem Bikinifoto. Obwohl sich ihr Babybauch darauf erahnen lässt, bekommen die Fans ihn nicht ganz zu Gesicht. Die Blondine hat sich in ein lässiges Hemd gehüllt und verdeckt damit ihre Wölbung. Schon fast im Baby-Endspurt angekommen, scheint die ehemalige Flirtshow-Teilnehmerin überglücklich zu sein. "Es ist ein so schöner Prozess, zu beobachten, wie man sich zum Positiven verändert", schwärmt sie.

Ob Jessi und Johannes sich bald über die Geburt eines Mädchens oder eines Jungen freuen dürfen, ist aktuell noch streng geheim. Aufmerksamen Fans ist aber nicht entgangen, dass sich der zukünftige Vater vor wenigen Tagen eventuell verraten hat. In den durchsichtigen Kisten, die in seiner Story zu sehen waren, schienen sich einige rosafarbene Babysachen zu befinden – etwa für eine Tochter?

Jessica Paszka, 2021

Johannes Haller und Jessica Paszka

Johannes Hallers Instagram-Story

