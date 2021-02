Prinzessin Eugenie (30) ist endlich Mama! Am Dienstag hatte die Cousine von Prinz Harry (36) stolz publik gemacht, dass ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Mann Jack Brooksbank (34) auf der Welt ist, ein kleiner Sohn. Die Geburt ihres Babys gab die 30-Jährige mit einem ersten Bild im Netz bekannt. Und genau das dürfte viele Royal-Fans irritiert haben – schließlich läuft die Verkündung von königlichem Nachwuchs in der Regel etwas anders ab...

Wie The Sun berichtet, ist es im britischen Palast inzwischen Tradition, dass ein Nachkomme zum ersten Mal gemeinsam mit seinen Eltern auftritt. So lief es in den vergangenen Jahren bei Herzogin Meghan (39) und Herzogin Kate (39) ab – Eugenie und Jack hingegen präsentierten ihren Knirps erstmals via Social Media. Ein weiterer Regelbruch erfolgte bezüglich des Timings: Bisher gaben die Blaublüter die Ankunft ihrer Sprösslinge nur wenige Stunden nach der Entbindung bekannt – Eugenie wartete hingegen volle zehn Stunden.

Nachdem Eugenie das erste Bild ihres Kindes im Netz geteilt hatte, durften sich die Fans über weitere Details zu dem Kleinen freuen: In einem offiziellen Statement enthüllte der Palast, dass das Söhnchen 3.600 Gramm wiegt. Zudem sei der Wonneproppen am frühen Morgen des 9. Februar geboren worden.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihr Baby im Februar 2021

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, April 2020

Nick Harvey/REX/Shutterstock / ActionPress Prinzessin Eugenie im Victoria and Albert Museum in London

