Madleine Henderson alias Maddi wird bald Mama – wie geht es ihr damit? In der Kuppelshow Ex on the Beach lernte die süße Brünette ihren jetzigen Ex-Freund Arman kennen. Vor wenigen Wochen enthüllte das Paar überraschend seine Trennung, obwohl Maddi von ihm schwanger ist. Doch auch wenn die werdende Mutter sich aktuell nicht auf die Unterstützung des Vaters verlassen kann, ist sie guter Dinge: In einem Schwangerschafts-Update gegenüber Promiflash betont Maddi, wie überglücklich sie ist!

"Aktuell geht es mir sehr gut – auch jetzt , wo ich die Hälfte der Schwangerschaft hinter mir habe und der Entbindungstermin immer näher rückt, bin ich natürlich umso aufgeregter", verrät sie im Promiflash-Interview. "Ich fühle mich mehr als glücklich und bin sehr zufrieden im Moment." Der Mama geht es also bestens, doch wie geht es ihrer kleinen Tochter ihm Bauch? "Das Baby ist schon sehr aktiv, ich spüre es treten und sich bewegen", schwärmt Maddi.

Weiter berichtet die Mami in spe: "Am Schönsten ist es, wenn ich abends auf der Couch sitze und zur Ruhe komme, dann fängt das Baby an zu treten. Wenn ich ganz ruhig atme, kann man sogar die Tritte an der Bauchdecke sehen." Ansonsten sei sie aktuell mit den Vorbereitungen auf ihr Töchterchen beschäftigt: "Ich fange an, Klamotten zu shoppen und die ganze Ausrüstung fürs Baby zu besorgen. Ich merke, dass ich darin total aufgehe."

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson in der 21. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / maddi_ayto "Ex on the Beach"-Kandidatin Maddi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de