Mit dieser Diagnose hat sie niemals gerechnet! Gülcan Kamps (38) hat sich mittlerweile bei Instagram eine beachtliche Community aufgebaut. Über 150.000 Abonnenten folgen der Moderatorin, die ihre Follower auf der Plattform nur zu gern regelmäßig auf dem Laufenden hält. Auch jetzt meldet sie sich mit einem Update zu Wort – und da muss der eine oder andere User wohl sicherlich zweimal hinhören.

In einem neuen Instagram-Beitrag erzählt Gülcan ihren Fans, dass sie an Ailurophobie leidet – das bedeutet, dass sie extreme Angst vor Katzen hat. "Ich wusste immer, dass ich im Team Hund spiele, aber dass meine Symptome (Schwindel, Übelkeit, innerliche Unruhe) bei Gedanken und Begegnungen mit Katzen mit einer Angststörung zu tun haben, kam bei einem lockeren Telefongespräch raus", schildert die 38-Jährige die Situation und ergänzt: "Ich habe schon immer gemerkt, dass in mir eine leichte Panik aufgekommen ist, wenn ich Katzen begegnet bin, aber eine echte Phobie?! Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen."

Nachdem sie sich mit einer befreundeten Ärztin über das Thema unterhalten hat, sei ihr plötzlich der mögliche Auslöser für die Krankheit eingefallen. Sie habe vor über 20 Jahren eine etwas unschönere Begegnung mit einem Stubentiger gehabt – von diesem Erlebnis wolle sie zu einem späteren Zeitpunkt mehr erzählen.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps in Köln im Mai 2020

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im März 2020

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Oktober 2020

