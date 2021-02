Die Vorfreude auf The Masked Singer steigt immer weiter! Am 16. Februar geht die erfolgreiche Gesangsshow mit den kostümierten Promis in die nächste Runde. Nach und nach hat der Sender ProSieben die ersten der insgesamt zehn Kostüme enthüllt: Darunter ein Einhorn, ein Flamingo und ein Dinosaurier – bisher überwiegend flauschige und niedliche Kreationen. Doch dieser Neuzugang ist vor allem einfach nur cool: Die Schildkröte ist das achte Kostüm bei "The Masked Singer"!

In einer Pressemitteilung stellte ProSieben jetzt die Piraten-Schildkröte vor. "Sie ist ein echter Haudegen", heißt es in der Beschreibung. Der Meeresbewohner hat es aber nicht nur faustdick hinter den Ohren, er ist auch wunderschön anzusehen! Die eindrucksvolle Kostümierung verfügt über zahlreiche schimmernde Details. Das Gesicht der Schildkröte schillert zudem in allen möglichen Farben des Ozeans.

Ebenfalls auffällig ist die coole Frisur der Schildkröte, die ein bisschen an Johnny Depp (57) als Captain Jack Sparrow in der Fluch der Karibik-Reihe erinnert. "Für die Schildkröte haben wir 160 einzelne Dreads mit einer Dread-Nadel von Hand gefilzt", verrät Maskenbauerin Marianne Meinl. "Für die Gesichtsbemalung wurde viel mit feinem Pinsel gearbeitet und ein wenig gesprüht. Die Maske ist feinste Handarbeit."

