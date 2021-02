Mit ihrem Bachelor-Sieg fing 2019 für Jennifer Lange (27) die TV-Karriere an. Gemeinsam mit ihrem Rosenkavalier Andrej Mangold (34) war sie im vergangenen Jahr im Sommerhaus der Stars zu sehen, doch kurz danach kam das Beziehungs-Aus. Eigentlich ja ein Anlass, die Frisur mal wieder zu überdenken. Doch wie sähe Jenny mit kurzen Haaren aus? Ein Blick in die Vergangenheit ersetzt hier die Glaskugel!

Denn noch 2018 sah Jenny auf dem Kopf ganz anders aus als heute. In ihrer Instagram-Story warf die schöne Brünette jetzt einen Blick zurück: "Coole Zeiten mit kurzen Haaren", schrieb sie zu dem Throwback-Post, der sie mit verführerischem Blick und schulterfreiem Top in einer Bar zeigt. Wie ernst das TV-Sternchen den Erinnerungsmoment heute meint, werden ihre Follower dann wohl an ihrem Haupthaar ablesen können.

Damals kam der Kurzhaar-Look jedenfalls gut an. Die Resonanz in den Kommentaren war vor drei Jahren einhellig positiv. "Eine Mischung aus Audrey Hepburn und der jungen Ingrid Bergmann, sehr apart", analysierte eine Userin anerkennend.

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

Instagram / agentlange Jennifer Lange, TV-Sternchen

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Reality-TV-Star

