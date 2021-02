Das Netz trauert um Kasia Lenhardt (✝25)! Vor wenigen Augenblicken wurde bekannt, dass die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin, die 2012 an Heidi Klums (47) Show teilgenommen hatte, tot ist. Am Dienstag soll sie verstorben sein – Hinweise auf Fremdverschulden gebe es laut Medienberichten aktuell aber nicht. Kasias Fans sind geschockt von dieser Nachricht und trauern im Netz jetzt um das verstorbene Model.

Unter dem letzten Instagram-Post der gebürtigen Polin drücken bereits zahlreiche Follower ihr Beileid aus. Sie sind fassungslos und können nicht glauben, was passiert ist. "Ruhe in Frieden, Kasia", "Unfassbar", "Ich bin zutiefst schockiert", "Oh mein Gott, ein kleines Kind ist jetzt ohne Mutter", "So schlimm, ich habe keine Worte" und "Rest in Peace", lautet nur ein kleiner Auszug der unzähligen Kommentare. Viele User fragen sich zudem, was passiert ist und befürchten, dass die Geschehnisse der vergangenen Woche womöglich zu viel für die 25-Jährige gewesen sind.

Auch Kasias Freundin Sara Kulka (30) meldet sich auf ihrem Profil zu Wort und trauert um sie. "Du wundervoller Mensch, ich vermisse dich und hätte gerne Abschied genommen", hält die Ex-GNTM-Kandidatin unter Tränen in ihrer Instagram-Story fest. Sie werde ihre gute Freundin für immer in guter Erinnerung behalten.

Anzeige

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, Model

Anzeige

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im April 2020

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und Kasia Lenhardt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de