Kevin Yanik und seine Freundin Katharina Wagener (25) wagen den nächsten Schritt! Im vergangenen Jahr lernte sich das Paar in der Kuppelshow Are You The One? kennen und lieben. Und auch die Wissenschaftler waren sich einig: Der Rheinländer und die Dortmunderin sind ein Perfect Match. Für den Influencer ein Grund mehr, seine Kathi nie mehr gehen zu lassen. Jetzt nutzte Kevin seine Chance vor laufenden Kameras und machte Kathi einen romantischen Heiratsantrag!

Das Team vom RTL-Magazin Explosiv begleitete Kevin bereits bei seinen Vorbereitungen: Liebevoll dekorierte der Bartträger den Balkon der gemeinsamen Wohnung mit Lichterketten und Ballons. "Ich wollte immer einer Frau den schönsten Antrag der Welt machen und heute ist der Tag gekommen", verriet der Muskelprotz. Sichtlich überrumpelt kommt die 25-Jährige nach Hause: "Baby, was machst du?" Daraufhin wartete Kevin nicht lange, ging auf die Knie und stellte seiner Partnerin mit einem funkelnden Ring die Frage aller Fragen: "Ich möchte dich, Katharina, fragen, ob du meine Frau werden willst?" Überglücklich stimmte Kathi zu.

Katharina kann ihr Glück kaum fassen: "Letztes Jahr war schon so verrückt und das ist jetzt die Krönung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll!" Doch damit noch nicht genug! Die werdenden Eheleuten ließen prompt noch eine weitere Überraschungsbombe platzen: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Die Bald-Mama ist zum Zeitpunkt des Antrags bereits in der elften Woche ihrer Schwangerschaft.

Instagram / kevinyanik Kathi und Kevin, "Are You The One?"-Teilnehmer 2020

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathi.wgnr Katharina Wagener, Reality-TV-Star

