Jetzt sind fast alle The Masked Singer-Kostüme bekannt! Am 16. Februar geht die erfolgreiche Gesangsshow mit den kostümierten Promis in die nächste Runde. Inzwischen hat der Sender ProSieben die meisten Verkleidungen enthüllt: So wird es in der vierten Staffel endlich ein Einhorn geben – auch das Quokka ist bereits ein absoluter Zuschauerliebling. Jetzt wurde das vorletzte der insgesamt zehn "The Masked Singer"-Kostüme offenbart: Der Leopard!

In einer Pressemitteilung stellte ProSieben jetzt diese wilde Figur vor: "Der Leopard nimmt die Zuschauer bei 'The Masked Singer' mit in seine einzigartige Welt der Illusionen. Dabei bewegt sich die elegante Raubkatze selbst gerne im Verborgenen", heißt es in der Bekanntgabe. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als könnte ein Mann unter dem Kostüm stecken – aber bei "The Masked Singer" weiß man das bekanntlich nie so genau...

So oder so ist klar: Der Promi, der sich unter dieser Verkleidung verbirgt, muss einiges schleppen! Für den großen Umhang des Leoparden wurden 20 Meter Stoff verarbeitet – und der allein wiegt schon sechs Kilo. Auch sonst steckt eine Menge Arbeit hinter dem Kostüm: "Damit das Fell schön funkelt, haben wir es von Hand mit einzelnen Pailletten beklebt", erklärte die Maskenbauerin Marianne Meinl. "Auf jedem schwarzen Fleck sind schwarze Pailletten, auf jedem gelben Fleck sind gelbliche Pailletten. Das war sehr viel Handarbeit."

