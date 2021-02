Kommenden Dienstag geht es wieder los: Mit The Masked Singer beginnt die neue Staffel eines echten Quotenschlachtschiffes der Primetime-Gewässer. Die Anhänger der Sendung fiebern bereits mit, seit die neuen Kostüme vorgestellt wurden. Doch es gab auch kritische Stimmen: Denn vor allem die epischen Ausmaße der Gesangsshow verstimmten zum Teil auch eingefleischte Fans. Doch jetzt wurde verkündet, dass die Episoden der neuen Staffel kürzer werden.

Bei einer digitalen Pressekonferenz verrieten die Macher der Show in Gegenwart von Promiflash, dass sie die Kritik verstanden haben: "Teil unseres Jobs ist es auch, unseren Zuschauern zuzuhören, wenn da klare Wünsche ankommen", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann. Ein Wunsch sei demnach gewesen, dass die Shows nicht bis in die Nacht gehen sollten, wenn am nächsten Morgen ein Arbeitstag bevorstehe. "Und insofern werden die Shows in diesem Jahr kürzer!", verkündete er. Auch Moderator Matthias Opdenhövel (50) war voll des Lobes: "Ich finde das eine super Entscheidung!" Weil das Publikum das Konzept der Sendung mittlerweile kenne, sei es möglich, den Ablauf zu raffen, ohne dass dabei etwas verloren gehe, führte er weiter aus.

Das sind auch gute Nachrichten für Klaas Heufer-Umlauf (37) und das Team von Late Night Berlin. Denn nach ihrem Umzug auf den Dienstagabend wird die Sendung nach den maskierten Sängern zu sehen sein. "Das heißt: 'Late Night Berlin' startet nicht um 1.30 Uhr", witzelte der Senderchef.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Klaas Heufer-Umlauf, "Late Night Berlin"-Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de