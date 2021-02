Harry Styles (27) und Olivia Wilde (36) können wieder bei der Arbeit miteinander turteln. Vor wenigen Wochen erwischten Paparazzi den Sänger und die Schauspielerin Händchen haltend. Seither ist klar: Die beiden sind deutlich mehr als nur Kollegen. Kennengelernt haben sie sich offenbar bei den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "Don't Worry Darling". Und genau dort wurden Harry und Olivia nun erneut zusammen abgelichtet.

Wie mehrere Paparazzibilder beweisen, ist für die beiden Turteltauben offenbar wieder arbeiten angesagt. Bereits am vergangenen Freitag wurden sie am Filmset in Los Angeles geknipst. Obwohl die Fotografen die beiden nie gemeinsam erwischten, sollen sie am Set geradezu unzertrennlich gewirkt haben, wie ein Insider gegenüber People verriet. "Sie ist sehr glücklich mit Harry", betonte die Quelle.

Während der Rest der Welt erst durch die gemeinsamen Schnappschüsse von der Romanze der beiden erfahren hat, soll Harry und Olivias Beziehung am Set schon länger ein offenes Geheimnis gewesen sein. "Jeder hat es geahnt. In den Drehpausen hat er es nicht mal geschafft, sich von ihr fernzuhalten und besuchte sie in ihrem Trailer", erzählte ein weiterer Insider.

Getty Images Harry Styles bei einem Auftritt in NYC im Februar 2020

Getty Images Olivia Wilde im Februar 2020

Backgrid / ActionPress Olivia Wilde und Harry Styles am Set von "Don't Worry Darling"

