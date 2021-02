Heidi Klum (47) ist nicht immer die liebe und nette Modelmama. Bei ihren Kandidatinnen kann die Chefin von Germany's next Topmodel auch mal hart durchgreifen, wenn es denn sein muss. Und in Episode zwei der beliebten Castingshow muss es anscheinend sein! Die Top 24 müssen sich vor der Jurorin beweisen: Heidi persönlich nimmt die Catwalk-Leistungen ihrer Mädchen unter die Lupe. Für Kandidatin Ana Martinović endet diese Erfahrung mit bitteren Tränen!

Recht begeistert von ihrer eigenen Laufsteg-Leistung erhofft sich Ana bestenfalls natürlich ein Lob des Topmodels. Doch es kommt anders. Heidi bezeichnet den Walk der Ulmerin als Etepetete. "Wenn ich dich nicht besser kennen würde, sondern nur von deinem Walk, dann würde ich denken: Oh, die ist total eingebildet", lautet Heidis unsanftes Urteil. So richtig nachvollziehen kann die Studentin das zuerst nicht. Kurz nach ihrem Lauf vor der GNTM-Expertin bricht Ana in Tränen aus.

"Der Druck ist groß. Allein schon dieser Druck, dass man vor Heidi laufen darf und dann noch dieser Druck, dass man Heidi etwas beweisen will", gibt die BWL-Studentin zu bedenken. Warum ihr deshalb die Tränchen über die Wangen kullern, kann sie sich aber auch nicht so recht erklären.

