Jetzt wollen die Mütter ihre Single-Söhne wieder an die Frau bringen! Im vergangenen Sommer flimmerten bereits neue Folgen von Schwiegertochter gesucht über die TV-Bildschirme. Das RTL-Format wagte damals den Versuch, ein neues Konzept vorzustellen: Es gab einen anderen Musikstil und die eigentlich so beliebten Alliterationen bei der Vorstellung der Kandidaten wurden gestrichen. Der neue Kurs der Sendung kam bei den Zuschauern nicht besonders gut an und das machte sich auch an den Quoten bemerkbar. Doch nichtsdestotrotz hält der Sender an dem Format fest: Schon bald fällt der Startschuss zur neuen Staffel.

Wie DWDL jetzt berichtet, schickt Vera Int-Veen (53) die Solo-Kandidaten bald ins Liebesrennen. Schon am 7. März wird die Auftaktsendung, in der die Junggesellen vorgestellt und angepriesen werden, ausgestrahlt. Wann genau es dann tatsächlich losgehen wird, ob die neuen Episoden wieder zur Primetime ausgestrahlt werden und ob man das Konzept der vergangenen Staffel beibehält, ist bisher aber noch nicht bekannt.

Dass es vermutlich nicht allzu lange dauern würde, bis das Datingformat weitergeht, war den treuen Zuschauern aber längst bekannt. Schon kurz nach Ende der Sommer-Ausstrahlung veröffentlichte die Produktionsfirma via Instagram einen Castingaufruf. "Ab jetzt suchen wir wieder neue Söhne!", hieß es in dem Clip. Die hat sie jetzt offenbar gefunden.

