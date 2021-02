Die Nachricht von Kasia Lenhardts (✝25) plötzlichem Tod erschütterte am gestrigen Mittwoch ganz Deutschland. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin war – unter Umständen am Geburtstag ihres Sohnes – leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Hinweise auf Fremdverschulden soll es laut Aussage der Polizei Berlin nicht gegeben haben. Zu Ehren Kasias meldeten sich schon viele Stars mit traurigen Zeilen zu der Verstorbenen zu Wort – auch in der heutigen GNTM-Folge gedenkt man der Mutter eines Sohnes.

Unmittelbar vor Start der zweiten Episode lässt ProSieben den Fernsehbildschirm schwarz werden. Zu lesen ist nun in weißer Schrift: "Wir sind sehr, sehr traurig und mit unseren Gedanken bei deiner Familie, deinen Freunden und bei dir, liebe Kasia Lenhardt." Daraufhin startet die Episode wie gewohnt.

Heidi Klum persönlich äußerte sich bisher nicht zum Tod einer ihrer ehemaligen Schützlinge. Das Statement, das der Sender kurz vor der Castingshow einblendet, veröffentlichte er auch schon am Mittwoch via Twitter.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

