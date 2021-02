Herzschmerz ist hier wohl vorprogrammiert! Kathrin Menzinger (32) wurde vor wenigen Tagen offiziell als Let's Dance-Tanz-Profi 2021 benannt. Doch für die Blondine bedeutet das auch wieder, dass sie eine ganze Weile ohne ihren geliebten Freund Max Boas auskommen muss. Während die Dreharbeiten zur Tanzshow in Köln stattfinden, lebt ihr Schatz in Wien. Und diese Trennung auf ungewisse Zeit macht Kathrin jetzt schon zu schaffen!

In einem emotionalen Instagram-Post fasst die 32-Jährige all ihre Gefühle zusammen. "Der schwerste Abschied ist der, bei dem man nicht weiß, wann man sich wiedersehen wird. Wir haben es vielleicht nicht so leicht wie gewöhnliche Paare, aber vergiss nie – das ist auch keine gewöhnliche Liebe, Max", schreibt die Tänzerin zu einem verliebten Pärchenschnappschuss der beiden. Sie wolle sich schon jetzt für ihre etlichen Anrufe entschuldigen, die sie einfach nur um seine "schöne Stimme zu hören" machen werde.

Neben dem Abschiedsschmerz scheint der "Let's Dance"-Liebling aber auch große Vorfreude auf die anstehende Staffel zu verspüren. "Endlich ein Grund, sich richtig herauszuputzen: 'Let's Dance' 2021", verkündete sie im Netz. Vor allem auf den Glitzer und Glamour, die Tanzschuhe, die funkelnden Kostüme, die Musik, die Freude und harte Arbeit freue sich Kathrin sehr.

Instagram / kathrin_menzinger Max Boas und Kathrin Menzinger im Oktober 2020

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger und Max Boas in Wien im Juni 2020

Instagram / kathrin_menzinger Erich Klann und Kathrin Menzinger, "Let's Dance"-Stars

