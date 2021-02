Kathrin Menzinger (32) ist überglücklich! Seit 2015 ist die gebürtige Tänzerin bei Let's Dance zu sehen. Anders als andere Profitänzer hat sie seitdem ununterbrochen in jeder Staffel der Tanzshow mitgewirkt. In diesem Jahr wird sie bereits zum siebten Mal einem Promi dabei helfen, auf dem Parkett eine gute Performance abzuliefern und die Jury zu überzeugen. Wie sehr sie sich darüber freut, brachte sie nun in einem Netz-Beitrag zum Ausdruck!

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige eine Reihe von Fotos von sich in einem Tanz-Outfit. Dazu schrieb sie: "Endlich ein Grund, sich richtig rauszuputzen: 'Let's Dance' 2021." Sie freue sich auf den Glitzer und Glamour, die Tanzschuhe, die funkelnden Kostüme, die Musik, die Freude, aber auch auf die Aufregung, die harte Arbeit und das Schwitzen – ihre Tanzkolleginnen Renata Lusin (33) und Marta Arndt (31) kommentierten den Beitrag mit Herz- und Flammen-Emojis.

All zu lange müssen sich die Profitänzer bis zum Start der neuen Staffel auch nicht mehr gedulden: Schon am 26. Februar soll es wieder losgehen. Darüber hinaus können Kathrin und Co. sich laut RTL auch auf vier neue Kollegen freuen. Sie bekommen Verstärkung von Patricija Belousova, Alexandru Ionel, Malika Dzumaev und Pasha Zvychaynyy.

Getty Images Kathrin Menzinger im April 2019 in Erkrath

Instagram / erichklann Die Profis bei der "Let's Dance"-Tour

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger, Tänzerin

