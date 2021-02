Das neue Konzept scheint aufzugehen! In der vergangenen Woche startete die neue Staffel von Germany's next Topmodel. Zum 16. Mal sucht Heidi Klum (47) nach dem talentiertesten Modelnachwuchs – allerdings ist in diesem Jahr trotzdem alles anders als sonst. Unter dem Motto "Meine Türen sind für alle offen" lässt die Blondine nun alteingesessene Schönheitsideale der Modebranche außer Acht. Und genau damit scheint sie ins Schwarze getroffen zu haben: Der Staffelstart läuft so gut wie seit Jahren nicht mehr.

Schon die Auftaktfolge vergangenen Donnerstag verfolgten so viele Zuschauer wie zuletzt 2010. Jetzt konnten Heidi und ihre "Määäädchen" noch eine Schippe drauflegen. Durchschnittlich 2,8 Millionen Zuschauer verfolgten laut DWDL die Geschehnisse vor den Bildschirmen. Damit lag nicht nur der ProSieben-Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei spektakulären 22,4 Prozent, es schalteten sogar eine halbe Million mehr Zuschauer ein als in der Vorwoche.

In der aktuellen Episode hatte die Fans vor allem das Schicksal von Modelkandidatin Anna-Maria Schimanski (21) besonders berührt: Die Beauty ist von Geburt an gehörlos, hat sich aber trotz jeglicher Schwierigkeiten bei GNTM durchboxen wollen. Ihre Leistung konnte Chefjurorin Heidi am Ende jedoch nicht überzeugen – sie bekam kein Foto und musste die Heimreise antreten.

Getty Images Heidi Klum, Topmodel

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / mariavschimanski Anna-Maria Schimanski, GNTM-Kandidatin 2021

