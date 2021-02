Lucy Hellenbrecht spricht ein Machtwort! Im vergangenen Jahr nahm die 22-Jährige an Germany's next Topmodel teil und schaffte es auf den 16. Platz. Vor wenigen Wochen startete die neue Staffel der Modelshow, die sie gespannt verfolgt. Eine Szene in der vergangenen Folge verärgerte sie allerdings sehr: Die gehörlose Kandidatin Anna-Maria Schimanski (21) fragte die Designerin Marina Hoermanseder, ob das Kleid, das sie auf dem Catwalk tragen sollte, richtig sitzt. Die Modeunternehmerin reagierte daraufhin jedoch relativ barsch – später musste Maria die Show verlassen. Das findet Lucy ziemlich unfair!

In ihrer Instagram-Story wettert Lucy fleißig gegen Marina: "Was war mit der Designerin los? [...] Sie schmeißen Maria raus, weil es der Designerin nicht gepasst hat, dass sie gefragt hat, ob das Kleid so richtig sein soll, ob das so stimmt. Ach scheiße, wie asozial." Kurze Zeit später rudert die Blondine allerdings wieder zurück. Sie hat mitbekommen, dass Marina wegen ihrer Äußerungen Maria gegenüber nach der Ausstrahlung der Sendung derzeit viele Hasskommentare bekommt. Das geht aber viel zu weit, findet Lucy: "Wir haben die Szene im Fernsehen gesehen, da kann man kurz sagen: 'Ey, das ist echt blöd, wie die Situation war, das finde ich nicht okay', aber man geht doch nicht zu dieser Person und macht die fertig."

Lucy wisse, wie sehr einen solche Kommentare treffen könnten – immerhin habe sie das nach ihrer GNTM-Teilnahme im vergangenen Jahr am eigenen Leib erfahren müssen. "Das muss aufhören", resümiert das Model verärgert.

Getty Images Marina Hoermanseder, Modedesignerin

Instagram / mariavschimanski Anna-Maria Schimanski, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht im Januar 2021 in Kassel

