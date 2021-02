Wie war das gleich noch mal – alte Liebe rostet nicht? Bei Kourtney Kardashian (41) und Travis Barker (45) könnte das auf jeden Fall zutreffen. Bereits 2019 hatte es Gerüchte in der Presse gegeben, dass der Keeping up with the Kardashians-Star und der Blink-182-Schlagzeuger einander daten würden. Seit Kurzem glauben Fans an ein Liebescomeback der beiden. Und tatsächlich – die Indizien verdichten sich: Kourtney und Travis wurden nun Händchen haltend bei einem Date erwischt!

Paparazzibilder, die People vorliegen, zeigen die 41-Jährige und den Musiker bei einem entspannten Dinner-Date in einem Sushi-Restaurant in Los Angeles. Wie ein Augenzeuge dem Onlineportal berichtete, hatten die zwei am Dienstag einen ziemlich entspannten Abend mit guten Gesprächen. "Es schien so, als hätten sie eine tolle Zeit gehabt. Sie flirteten und lächelten. Sie hielten sogar über den Tisch hinweg Händchen. Kourtney sah sehr glücklich aus", erzählte der Beobachter über das Geschehen.

Ein anderer Insider fügte hinzu, wie gut sich die beiden doch verstehen. "Es ist eine einfache Beziehung, da sie sich schon so lange kennen. Kourtney weiß, was Travis mag und sie haben viele Gemeinsamkeiten", betonte die Quelle. Glaubt ihr, Kourtney und Travis werden bald ihre Beziehung bekannt geben? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Travis Barker, Musiker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Sommer 2020

