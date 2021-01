Bestätigen diese Insta-Bilder etwa die Liebesgerüchte um Kourtney Kardashian (41) und Travis Barker (45)? Bereits 2019 wurde spekuliert, ob die Reality-Beauty und der Blink-182-Schlagzeuger vielleicht mehr als nur Freunde sind. Vor Kurzem fachte ein Insider diese Gerüchte dann noch einmal an. Jetzt scheinen aufmerksame Fans einen Beweis für die angebliche Romanze gefunden zu haben: Kourtney und Travis teilten jeweils ein Foto von demselben Ort.

Zunächst hatte die 41-Jährige ein Bild auf Instagram gepostet, dass den Pool in dem Haus ihrer Mutter Kris Jenner (65) in Palm Springs zeigt. Nur kurze Zeit später teilte Travis einen fast identischen Schnappschuss mit derselben Aussicht. Für viele Fans ist die Sache damit klar: Die beiden verbrachten das Wochenende gemeinsam in Palm Springs. Das bestätigte jetzt auch ein Insider gegenüber Hollywood Life. Demnach trafen sich Travis und Kourtney allerdings nicht für ein privates Tête-à-Tête, sondern mit Kourtneys Familie.

Tatsächlich sind der Musiker und die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin schon seit einigen Jahren befreundet. Der Quelle zufolge wurde dann erst vor wenigen Wochen mehr draus: "Es ist alles noch recht neu. Die Chemie zwischen ihnen stimmt."

Ethan Miller / Getty Images Travis Barker, Drummer von Blink-182

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Foto von Kris Jenners Pool

Getty Images Kourtney Kardashian im Oktober 2017 in Los Angeles

