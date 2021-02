Will Kim Kardashian (40) damit etwa ein Zeichen setzen? Seit Wochen gibt es Gerüchte, die Reality-Queen und ihr Mann Kanye West (43) stünden kurz vor einer Scheidung. Tatsächlich behaupten Insider, die beiden würden schon lange mehr oder weniger getrennte Leben führen. Ein Indiz dafür könnte Kims neuerdings häufig fehlender Ehering sein. Jetzt – kurz vorm Valentinstag – wurde Kim wieder ohne Schmuck am Finger abgelichtet.

Vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi die vierfache Mutter, als sie Freunde in Calabasas besuchte. Dabei sorgte die 40-Jährige eigentlich mit ihrem sexy Look für einen echten Hingucker. Tatsächlich waren allerdings alle Augen auf ihre linke Hand gerichtet: Dort fehlte nämlich von ihrem Ehering jede Spur. Zu dem möglichen Liebes-Aus hat sich Kim selbst bisher noch nicht geäußert. Viele Fans glauben aber, dass sie durch das immer wieder fehlende Schmuckstück ein Statement setzen will.

Die Keeping up with the Kardashians-Beauty sorgt in letzter Zeit durch ihren Ehering aber auch für eine Menge Verwirrung. Zwar ist er auf Paparazzi-Aufnahmen oder Social-Media-Schnappschüssen meistens nicht mehr zu sehen – vor Kurzem teilte sie allerdings noch eine Werbekampagne im Netz, in der sie den goldenen Ring ziemlich offensichtlich in Szene setzte.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

MEGA Kim Kardashian in Calabasas

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

