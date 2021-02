Doch kein Ehe-Aus bei Kim Kardashian (40) und Kanye West (43)? Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass die Reality-Beauty und der Rapper bereits getrennte Wege gehen und die Scheidung nur noch eine Frage der Zeit sei. Ein Indiz für die angebliche Ehekrise war Kims fehlender Ehering. Von dem Schmuckstück war zuletzt nämlich keine Spur mehr zu sehen. Aber haben sich die vierfachen Eltern möglicherweise wieder versöhnt? Auf neuesten Aufnahmen präsentiert Kim sich jedenfalls wieder mit ihrem Ring am Finger.

Ob private Schnappschüsse oder offizielle Fotoshootings – in den vergangenen Wochen war Kims Ringfinger immer wieder nackt. Jetzt teilte die 40-Jährige aber eine ganze Bilderreihe mit Promofotos für ihre neue Make-up-Kollektion auf Instagram und siehe da: Auf einmal hält Kim ihren Ring wieder gut sichtbar in die Kamera. Will sie den andauernden Gerüchten so etwa ein Ende setzen?

Ein offizielles Statement zu dem angeblichen Liebes-Aus gab es von dem einstigen Power-Paar bisher noch nicht. Insidern zufolge sollen die beiden allerdings bereits den Kontakt zueinander abgebrochen haben. Kanye bereite sich demnach sogar schon auf die Scheidung vor.

Anzeige

MEGA Kim Kardashian bei einer Louis-Vuitton-Modenschau in Paris, 2018

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern Psalm, North, Chicago und Saint

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de