Während ihrer Schwangerschaft hält Sängerin Meghan Trainor (27) die Öffentlichkeit gerne stets auf dem Laufenden. Im Oktober des vergangenen Jahres hat sie verkündet, dass sie mit ihrem Mann Daryl Sabara (28) einen Sohn erwartet und macht seither auch aus den Anstrengungen der Reise zur Mutterschaft keinen Hehl. Inzwischen ist sie auf der Zielgeraden angekommen und zeigt, wie sie sich auf die Geburt vorbereitet: Sie treibt Sport.

Auf Instagram teilte die "All About That Bass"-Interpretin kürzlich ein Video, in dem sie in Sportklamotten Gewichte hebt und Ausfallschritte macht. Im Fokus steht dabei jedoch nicht der Sport, sondern der Babybauch der hochschwangeren Meghan. Darunter betonte die werdende Mutter, wie bereit sie sich dank des Trainings für die anstehende Geburt fühle. "Es ist nicht leicht, sich mit diesen seltsamen Bauchschmerzen und dem riesigen Umfang aufzuraffen, aber ich habe mir selbst bewiesen, dass ich für mein Baby alles tun werde", schrieb sie über ihre Sport-Session. Die Bewegung helfe ihr zudem, ihre Schwangerschaftsdiabetes unter Kontrolle zu bringen.

Meghans Kollegen und Follower sind von so viel Einsatz begeistert. "Go Girl! Inspirierend!", feuerte sie unter anderem Sängerin Rita Ora (30) in den Kommentaren an. Und auch Modern Family-Star Sarah Hyland (30) unterstützt sie mit Zuspruch.

Instagram / meghan_trainor Daryl Sabara und Meghan Trainor

Instagram / meghan_trainor Meghan Trainor im Dezember 2020

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor 2019

