Meghan Trainor (27) lässt die Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben! Im Oktober des vergangenen Jahres hat die US-amerikanische Musikerin eine süße Nachricht verkündet: Sie und ihr Mann Daryl Sabara (28) erwarten gerade zum ersten Mal Nachwuchs – und zwar einen kleinen Sohn. Seither versorgt sie ihre Supporter regelmäßig mit süßen Babybauch-Postings und Schwangerschaftsupdates. Jetzt gab Meghan auch einen ungeschönten Einblick in ihre Reise auf dem Weg zur Mutterschaft.

"Schwangerschaftsupdate: Ich bin aufgewacht und dachte, mein Hund würde weinen", berichtete Meghan auf Instagram und löste die Situation auf: "Aber ich habe einfach nur keuchend nach Luft geschnappt, während ich im Bett lag." Zudem versorgte sie ihre Community auch mit frischem Bildmaterial: Auf dem neuen Pic trägt die werdende Mutter nur eine knappe Strickjacke, aus der ihr kugelrunder Babybauch hervorschaut.

Bis Meghan ihr erstes Kind in den Armen halten kann, dürfte es auch gar nicht mehr lange dauern. "Ich habe weniger als einen Monat vor mir", brachte die "All About That Bass"-Interpretin ihre Vorfreude auf ihren Nachwuchs zum Ausdruck. Zuvor hatte sie in der Radioshow "Boston's Morning Magic" bereits verraten, dass ihr Sohn im Februar 2021 zur Welt kommen würde – und zwar ungefähr um den Valentinstag.

Instagram / meghan_trainor Meghan Trainor mit ihrem Hund, 2021

Instagram / meghan_trainor Meghan Trainor im Dezember 2020

Getty Images Meghan Trainor im September 2019

