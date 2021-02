Kann Sophia Thomalla (31) mit ihrem Auftritt als Are You The One?-Moderatorin überzeugen? Während in der vergangenen Staffel der Flirtshow noch Jan Köppen (37) durch das Programm führte, begleitet in diesem Jahr die gebürtige Berlinerin die 20 Singles auf ihrer Suche nach dem Perfect Match. Dabei nimmt die TV-Bekanntheit kein Blatt vor den Mund, sondern spricht die Bewohner der TV-Villa auch hin und wieder offen auf ihre teils peinlichen Erlebnisse an. Wie kommt Sophia damit bei den Kandidaten und Zuschauern an?

"Mit der Thomalla ist das irgendwie blöd", äußerte sich eine Nutzerin in den Instagram-Kommentaren des offiziellen "Are You The One?"-Accounts. Und damit scheint sie auf weiter Flur allein zu sein. Der Großteil des Publikums ist von Sophia als Gastgeberin durchweg begeistert – und auch ihre Schützlinge verlieren im Promiflash-Interview nur Lob. "Eine souveräne Berliner Schnauze", schwärmte Dario Carlucci. Und die Singledame Sabrina Wlk kann ihrem Mitbewohner in dieser Hinsicht nur zustimmen: "Einfach eine coole Socke!" Die Abiturientin Jill Lange (20) hatte anfangs jedoch ihre Bedenken: "Als ich erfahren habe, dass sie moderiert, dachte ich mir, jetzt kann ich einpacken. Die Jungs werden nichts anderes mehr im Kopf haben und uns alle ausblenden."

Doch nicht nur die Männer dürfte Sophia mit ihrer Anwesenheit erfreut haben – unter den diesjährigen Kandidaten befindet sich nämlich mit Victoria ein regelrechter Thomalla-Fan. "Ich persönlich verfolge ihr Instagram-Profil schon lange", verriet die Make-up-Artistin gegenüber Promiflash. Durch ihre selbstbewusste Art und die humorvollen, aber durchaus provokanten Sticheleien schaffte es Sophia allerdings auch, den einen oder anderen Single einzuschüchtern. "Das war ab und zu etwas unangenehm, da ich manchmal nicht wusste, wie ich reagieren soll", gab Laura Maria offen zu. Die entsprechenden Situationen blieben auch Dominik Brcic nicht unbemerkt: "Manche Kandidaten haben echt ihr Fett abbekommen!"

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria, TV-Bekanntheit

Instagram / lauramarialee Laura Maria, Influencerin

