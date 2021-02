Wie hat Maddis Familie auf das Geschlecht ihres Babys reagiert? Die einstige Ex On The Beach-Kandidatin ist von ihrem damaligen Freund Arman, den sie in der Show kennenlernte, schwanger. Nun weiß sie sogar schon das Babygeschlecht und offenbarte gegenüber Promiflash: Die Beauty bekommt ein Mädchen! Sie selbst freut sich total, dass sie ein Töchterchen erwartet – war Maddis Familie genau so entzückt über die News?

Im Promiflash-Interview erzählte das TV-Sternchen bereits, dass sie sich immer gewünscht habe, ein Mädchen zu bekommen! Da auch Maddis Familie wusste, wie sehr sie sich über eine Tochter freuen würde, war deren Begeisterung mindestens genauso groß wie ihre: "Jeder, dem ich es erzählt habe, war komplett aus dem Häuschen. Es sind Tränen geflossen, geschrien wurde", erklärte die Bielefelderin sichtlich emotional.

Außerdem plauderte Maddi aus, wie sie selbst von dem Geschlecht erfahren habe. Ihre Frauenärztin soll auf einen Zettel geschrieben haben, dass die Influencerin ein Mädchen kriegt. Nur eine Freundin und ihr Vater wussten vorab Bescheid. Letzteren bat die Brünette dann spontan ihr das Geheimnis zu verraten, schilderte sie Promiflash. Er zeigte ihr per Videocall lauter rosafarbene Sachen für das Baby, woraufhin sie anfing, vor Freude zu weinen!

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Madleine Henderson, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / maddi_henderson_ Madleine Henderson zeigt ihren Babybauch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de