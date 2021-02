Miley Cyrus (28) genießt wohl ihre Freiheiten! Die Rockröhre war schon lange nicht mehr Single. Über zehn Jahre war sie mit dem Schauspieler Liam Hemsworth (31) in einer On-off-Beziehung – acht Monate davon sogar verheiratet. Nach einer kurzen Liaison mit Kaitlynn Carter (32) fing sie an, den australischen Hottie Cody Simpson (24) zu daten. Im August vergangenen Jahres ging dann auch diese Liebe in die Brüche. Seitdem ist Miley nun Single – und offenbar auch richtig glücklich damit!

Die Blondine postete auf Instagram einen Ausschnitt aus der Serie Hannah Montana, in der sie damals die Hauptrolle übernommen hatte. Die von ihr gespielte Figur betonte in der Szene, kein Problem damit zu haben, nicht in festen Händen zu sein. Genau diese Einstellung scheint auch Miley mittlerweile zu haben, denn unter dem Beitrag scherzte sie: "Oh Mann, Single sein ist öde. Alles, was ich tue, ist, was auch immer ich will! Bahaha" – und deutete damit an, dass sie ihre neue Unabhängigkeit anscheinend in vollen Zügen genießt.

Bleibt dennoch abzuwarten, wie lange Miley tatsächlich Single bleibt. Denn schon im Dezember sprach die "Wrecking Ball"-Interpretin davon, wie ihre nächste Liebe sein sollte: "Ich suche eine ruhigere Person. Sie soll langweilig, aber trotzdem selbstbewusst sein." Scheint so, als habe sie die Nase voll von Partnern, die – so wie sie – in der Öffentlichkeit stehen.

