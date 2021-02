War Janni Kusmagk (30) etwa unvorsichtig und hat sich verplappert? Vor wenigen Tagen schrieb die Surferin im Netz, dass sie sich für einige Wochen von ihrem Mann Peer (45) verabschieden müsse. Wo genau sich der Schauspieler aufhält, verriet sie nicht. Die Fans haben da allerdings schon eine Vermutung: Sie glauben, dass Peer vielleicht wegen Vorbereitungen und Dreharbeiten für The Masked Singer abgereist sein könnte!

Wie ProSieben bereits bekannt gab, startet die vierte Staffel der Rate- und Gesangsshow schon am 16. Februar. In diesem Zusammenhang häufen sich unter Jannis kürzlich veröffentlichtem Abschiedsbeitrag auf Instagram die Spekulationen. "Macht er jetzt bei 'The Masked Singer' mit?", fragte sich beispielsweise ein Fan. Ein anderer pflichtete ihm bei: "Das war auch sofort mein erster Gedanke." "'The Masked Singer' kann durchaus ein paar Wochen gehen", schrieb ein weiterer. Manche Social-Media-Anhänger sind diesbezüglich allerdings misstrauisch: Sie sind der Meinung, dass Janni Peers Abwesenheit sicherlich nicht so publik machen würde, wenn er in einer Show mitwirken würde, in der es um das Erraten der Kandidaten geht.

Stattdessen tippen ein paar Fans auch darauf, dass Peer demnächst in einem Reality-Format zu sehen sein könnte, da die Teilnehmer dort meist komplett von der Außenwelt abgeschottet sind. Bei einem Format wie "The Masked Singer" haben die Kandidaten dagegen unter Umständen die Gelegenheit, weiterhin in Kontakt mit der Außenwelt zu stehen. Wo genau sich der ehemalige GZSZ-Darsteller derzeit aufhält und ob es dafür einen konkreten Grund gibt, ist weiterhin unklar.

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk im Februar 2021 in Berlin

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel mit "The Masked Singer"-Monstronaut, -Dino und -Einhorn

ActionPress Peer Kusmagk, Schauspieler

