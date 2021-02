Er ist der Mann, bei dem Claudia Obert (59) bei einem Date eingeschlafen ist! Kai Fischer musste nach der siebten Folge von Claudias House of Love die Koffer packen. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Mario Kleinermanns und Thomas Mario scheiterte er kurz vor dem Einzug ins große Finale der Datingshow. Claudia hatte schon in einer vorherigen Folge deutlich gemacht, dass sie in Kais Anwesenheit gerne mal ins Gähnen kommt. Rausgeflogen ist der Officemanager aber erst jetzt. Promiflash hat bei Kai nachgefragt, wie es ihm damit geht...

Der 47-Jährige hat die Entscheidung der ehemaligen Promis unter Palmen-Kandidatin inzwischen akzeptiert: "Ich hatte alles gezeigt, was mir im Rahmen der Show möglich gewesen ist. Was passieren musste, ist passiert", erzählt er im Promiflash-Interview. Dass Claudia wirklich auf ihrem Einzeldate eingeschlafen ist, davon möchte der Wahlmallorquiner allerdings nichts wissen. "Es gab eine entscheidende Situation während des Dates, das bis zu diesem Zeitpunkt perfekt gelaufen war: Sie fing an, an den Knöpfen meines Hemds zu spielen. Das hatte ich ignoriert, indem ich einfach weitergeredet habe. Ihre Reaktion darauf war, sich schlafend zu stellen", stellt Kai klar.

Ob das Nickerchen nun gespielt war oder nicht: Fakt ist, dass der Funke bei Kai und Claudia am Ende nicht übergesprungen ist. Und das sieht auch der Hotelier so wie die Luxuslady: "Ich habe nach den Tagen im Haus festgestellt, dass Claudia und ich einfach zu unterschiedlich sind. Das würde niemals funktionieren", erklärt er. In Zukunft könne er sich aber vorstellen, an einer ähnlichen Show wie "Claudias House of Love" teilzunehmen.

